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    В больницы доставлены семеро пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване

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    В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване в больницы доставлены семеро пострадавших. Об этом со ссылкой на главу службы скорой помощи Армении днём 14 августа сообщает ТАСС.

    При этом, по данным информагентства со ссылкой на очевидцев, в результате взрыва также есть погибшие. Эта информация пока официально не подтверждена.

    По предварительным данным, в ТЦ горит склад пиротехники.

    Ранее «Фонтанка» писала, что взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошёл после полудня в воскресенье, 14 августа. По одной из версий, причиной ЧП стало замыкание в отделе продаж петард.

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