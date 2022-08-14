В больницы доставлены семеро пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване

В результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване в больницы доставлены семеро пострадавших. Об этом со ссылкой на главу службы скорой помощи Армении днём 14 августа сообщает ТАСС.



При этом, по данным информагентства со ссылкой на очевидцев, в результате взрыва также есть погибшие. Эта информация пока официально не подтверждена.



По предварительным данным, в ТЦ горит склад пиротехники.



Ранее «Фонтанка» писала, что взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошёл после полудня в воскресенье, 14 августа. По одной из версий, причиной ЧП стало замыкание в отделе продаж петард.

