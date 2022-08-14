Чемпионка мира по альпинизму погибла при восхождении на Монблан

Французская спортсменка, двукратная чемпионка мира по лыжному альпинизму Адель Миллоз погибла на склоне массива Монблан. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщает Le Dauphine.
По данным издания, трагедия произошла вечером 12 августа. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.
Тело спортсменки нашли двигавшиеся тем же маршрутом альпинисты. Также погибла сопровождавшая её гид. Отмечается, что маршрут на склоне Эгюий-дю-Пень был классическим и не представлял опасности.
Адель Миллоз дважды в своей карьере побеждала на чемпионате мира по лыжному альпинизму. В 2017 году она выиграла спринт и индивидуальную гонку. Также Миллоз завоёвывала золото чемпионата Европы 2018 года в спринте.