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    Чемпионка мира по альпинизму погибла при восхождении на Монблан

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    Французская спортсменка, двукратная чемпионка мира по лыжному альпинизму Адель Миллоз погибла на склоне массива Монблан. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщает Le Dauphine.

    Фото: скриншот с сайта ledauphine.com
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    По данным издания, трагедия произошла вечером 12 августа. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

    Тело спортсменки нашли двигавшиеся тем же маршрутом альпинисты. Также погибла сопровождавшая её гид. Отмечается, что маршрут на склоне Эгюий-дю-Пень был классическим и не представлял опасности.

    Адель Миллоз дважды в своей карьере побеждала на чемпионате мира по лыжному альпинизму. В 2017 году она выиграла спринт и индивидуальную гонку. Также Миллоз завоёвывала золото чемпионата Европы 2018 года в спринте.

    Фото: скриншот с сайта ledauphine.com

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