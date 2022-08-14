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    Двух подростков, один из которых приехал из Испании, увезли в больницу в Петербурге после того, как взрослые не проследили за лекарствами

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    14-летнего жителя Испании госпитализировали в петербургскую больницу после бесконтрольного приёма выписанного ему препарата. Ещё одна школьница воспользовалась невнимательностью взрослых к лекарствам сама.

    Мальчика, который с родителями постоянно проживает в Испании, увезли в больницу из квартиры на Варшавской улице накануне около полуночи, стало известно «Фонтанке» 14 августа. По словам родителей, они не проследили за дозами выписанного ему препарата, и он её, судя по всему, превысил.

    В детской городской больнице № 5, куда привезли подростка, его состояние оценили как крайне тяжёлое и поместили в реанимацию.

    В тот же стационар к семи утра из квартиры на улице Уточкина увезли 16-летнюю, после которой остались пустые блистеры из-под лекарств. Её состояние также оценивается как тяжёлое.

    Девочка состоит на учёте уже несколько лет из-за суицидального поведения.

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