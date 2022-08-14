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    В гендиректора строительной компании стреляли на Васильевском острове в Петербурге

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    Петербурженка сообщила в полицию о нападении на мужа-бизнесмена на Васильевском острове. Из трех злоумышленников задержали двоих.

    В полицию сообщение о стрельбе неподалеку от «Севкабель Порта» на Кожевенной линии поступило от 31-летней местной жительницы 12 августа за десять минут до полуночи, сообщили 14 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    Женщина заявила, что у её мужа, который, по данным «Фонтанки», возглавляет строительную фирму, произошел конфликт с тремя неизвестными мужчинами. Один из них выстрелил в него из травматического пистолета, но не попал. После этого они запрыгнули в «УАЗ» и уехали.

    Сотрудники патрульно-постовой службы около трех ночи нашли указанную машину у дома 19 по Малому проспекту. В ней было двое мужчин — 29 и 32 лет, сотрудники одной из фирм, которая занимается перевозками.

    Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в результате которого сильно пострадал человек.

    Злоумышленники привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

    Травматический пистолет изъят и направлен на экспертизу.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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