В гендиректора строительной компании стреляли на Васильевском острове в Петербурге

Петербурженка сообщила в полицию о нападении на мужа-бизнесмена на Васильевском острове. Из трех злоумышленников задержали двоих.

В полицию сообщение о стрельбе неподалеку от «Севкабель Порта» на Кожевенной линии поступило от 31-летней местной жительницы 12 августа за десять минут до полуночи, сообщили 14 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Женщина заявила, что у её мужа, который, по данным «Фонтанки», возглавляет строительную фирму, произошел конфликт с тремя неизвестными мужчинами. Один из них выстрелил в него из травматического пистолета, но не попал. После этого они запрыгнули в «УАЗ» и уехали.