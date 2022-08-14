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    COVID-19

    Число заболевших ковидом в Петербурге выходит на февральский уровень. По России — почти 29 тыс. заболевших за сутки

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    В России за последние сутки официально подтверждено 28 982 новых случая заражения COVID-19. Первое место по числу заболевших продолжает удерживать Москва (7020), Петербург — на второй строчке.

    За сутки в Петербурге выявлен 3761 новый случай коронавируса — показатель, рекордный с февраля. Госпитализировано с COVID-19 и подозрением на него 148 петербуржцев, в РФ в целом — 1790 пациентов.

    Выписано в связи с выздоровлением по стране 14 942 человека, включая 1752 поправившихся жителя города на Неве.

    При этом за сутки в России подтверждено ещё 54 летальных исхода. В Петербурге печальную статистику пополнили 14 новых смертей от коронавируса.

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