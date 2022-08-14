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    Обезумевшая лошадь с каретой разгромила летнюю террасу ресторана в центре Петербурга

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    Залпы салюта напугали лошадь с каретой, которая катала людей у Исаакиевского собора. Её стремительный бег по Вознесенскому проспекту обернулся проблемами для тех, кто поздно ужинал, и для автомобилистов.

    Видео пробежки лошади сегодня около полуночи опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП», стало известно «Фонтанке» 14 августа.

    видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

    По словам очевидцев, перед этим над собором прогремели залы салюта, и животное, видимо, испугалось. Бегущая лошадь тащила за собой карету, которая по счастью была пустая. Колёса прошлись по столам, которые стояли у ресторана на углу Малой Морской и Вознесенского. Кому-то повезло и пострадала только еда, а кто-то оказался и на земле. На место вызывали скорую.

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    Утром неприятные новости ждали и владельцев припаркованных машин: их также зацепило каретой — образовались вмятины.

    В полицию при этом сообщений об инциденте не поступало.

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