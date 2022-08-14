Обезумевшая лошадь с каретой разгромила летнюю террасу ресторана в центре Петербурга

Залпы салюта напугали лошадь с каретой, которая катала людей у Исаакиевского собора. Её стремительный бег по Вознесенскому проспекту обернулся проблемами для тех, кто поздно ужинал, и для автомобилистов.

Видео пробежки лошади сегодня около полуночи опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП», стало известно «Фонтанке» 14 августа.