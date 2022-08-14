Школьница, упавшая с качелями на севере Петербурга, сама доехала до больницы

Самостоятельная школьница, несмотря на тяжелое состояние, доехала до больницы после падения с качелей в Приморском районе.

В полицию о пациентке с травмой живота и повреждением внутренних органов сообщили около шести утра из детской городской больницы № 2, стало известно «Фонтанке» 14 августа.

По предварительной информации, около трех дня 13 августа 12-летняя качалась на качелях у дома 32/1 по улице Сизова, когда одна из цепей оборвалась. Ребенок упал вместе с конструкцией и получил травмы.