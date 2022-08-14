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    Школьница, упавшая с качелями на севере Петербурга, сама доехала до больницы

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    Самостоятельная школьница, несмотря на тяжелое состояние, доехала до больницы после падения с качелей в Приморском районе.

    В полицию о пациентке с травмой живота и повреждением внутренних органов сообщили около шести утра из детской городской больницы № 2, стало известно «Фонтанке» 14 августа.

    По предварительной информации, около трех дня 13 августа 12-летняя качалась на качелях у дома 32/1 по улице Сизова, когда одна из цепей оборвалась. Ребенок упал вместе с конструкцией и получил травмы.

    Семья у девочки полная, на учетах не состоит.

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