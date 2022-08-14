В лесу у здания университета в Петергофе нашли тело мужчины с татуировкой на груди

Полиция Петродворцового района устанавливает личность мужчины, тело которого нашли в лесу у университетского городка.
Страшную находку в районе дома 35, литера А по Университетскому проспекту обнаружили накануне около половины седьмого утра, стало известно «Фонтанке» 14 августа.
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила тело мужчины на вид лет 40, в черных спортивных штанах и черных кроссовках. На груди у мужчины была татуировка. Судя по состоянию тела — в лесополосе он пролежал долгое время.
Труп направили в морг для установления причины смерти.