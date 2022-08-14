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    В лесу у здания университета в Петергофе нашли тело мужчины с татуировкой на груди

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    Полиция Петродворцового района устанавливает личность мужчины, тело которого нашли в лесу у университетского городка.

    Страшную находку в районе дома 35, литера А по Университетскому проспекту обнаружили накануне около половины седьмого утра, стало известно «Фонтанке» 14 августа.

    Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила тело мужчины на вид лет 40, в черных спортивных штанах и черных кроссовках. На груди у мужчины была татуировка. Судя по состоянию тела — в лесополосе он пролежал долгое время.

    Труп направили в морг для установления причины смерти.

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