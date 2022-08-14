Лето как оно есть. В Петербурге тепло, солнечно и сухо

Середина августа радует петербуржцев и гостей города солнечной и практически безветренной погодой. В воскресенье можно смело выдвигаться на прогулку. Главное — не забыть головной убор, чтобы не напекло.
По прогнозу синоптиков Северо-Западного УГМС, 14 августа в Петербурге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений слабый, со скоростью 1–3 метра в секунду, местами порывы до 7 м/c.
Температура воздуха днём в черте города поднимется до +26... +28 градусов.
Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы. Влажность воздуха 58%.