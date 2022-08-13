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    «Коллективный вклад в европейскую безопасность». Макрон подписал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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    Из Елисейского дворца вечером 13 августа сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон подписал протокол Финлядии и Швеции о вступлении в НАТО. Он не первый.

    «Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность», - цитирует Елисейский дворец 7sur7.

    До Макрона, 9 августа, аналогичный документ подписал президент США Джо Байден. Для того чтобы эти две страны стали членами альяна, нужны подписи всех стран в блоке.

    Официальное приглашение Финляднии и Швеции от НАТО было направлено в начале лета. Против выступала Турция, но страны достигли соглашения по принципиальным вопросам.

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