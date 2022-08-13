«Коллективный вклад в европейскую безопасность». Макрон подписал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Из Елисейского дворца вечером 13 августа сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон подписал протокол Финлядии и Швеции о вступлении в НАТО. Он не первый.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность», - цитирует Елисейский дворец 7sur7.