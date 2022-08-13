Из окна дома в Кудрово ритмично летали пакеты с «хвостом»

Ритмичный полёт мешков с неизвестным содержимым из строящейся многоэтажки заметил житель Кудрово. Небольшие грузы летели вниз, оставляя за собой пыльный хвост.
Шлёпаясь на землю, «кометы» образовывали из мелких частиц облако внушительного размера. Они оседали у дома 22 на Европейском проспекте. Об этом 13 августа рассказал местный житель.
«Были слышны сильные удары о землю. Внутри что угодно может быть — от камня до арматуры», — поделился мужчина.
По адресу, который указал горожанин, ведутся строительные работы. Компания «Инвестторг» возводит там ЖК «Европейский парк».