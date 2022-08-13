Россиянам не рады в Европе, Украина не заинтересована в диалоге с РФ: главное вокруг спецоперации на 13 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 13 августа.

Всё больше стран разрабатывают механизмы для того, чтобы не пускать граждан РФ на свою территорию. Правительство Эстонии утвердило запрет, на основе которого россияне, имеющие шенгенскую визу, выданную республикой, не смогут попасть в страну. Действие запрета начинается с 18 августа.

Похожая ситуация и в Дании: там правительство хочет сократить количество выдаваемых виз для туристов из РФ, передает газета «Политикен».

Также граждан РФ не хотят пускать в Финляндию. Там нашли метод, которым можно сократить выдачу туристических виз россиянам, сообщил глава финского МИДа Пекка Хаависто.

Украина не мотивирована говорить с Москвой



Украина не хочет вести переговоры с Россией, так как это будет означать победу РФ, заявил украинскому изданию «Бабель» советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сказал, что Украина общается с РФ исключительно на тему обмена пленными и по другим гуманитарным вопросам. О военно-политических же процессах речи не идет.



Индия нарушает санкции?



В США обеспокоены тем, что Индия, вероятно, поставляет российскую нефть в штаты в обход санкций. Об этом заявил заместитель управляющего Резервным банком Индии Майкл Патра. США передали Индии, что индийское судно, находясь в отрытом море, забрало нефть с российского танкера, затем доставило ее в порт штата Гуджарат, где продукт переработали и отвезли в Нью-Йорк, передал Майкл Патра.

