Минздрав: Снижение эффективности вакцин против новых штаммов не доказано

Ученые в России и по всему миру проверяют эффективность вакцин против нового штамма. Пока доказательств того, что такой метод борьбы перестал работать, нет.

Мнением на тему эффективности вакцин 13 августа с ТАСС поделился профессор Вадим Меркулов, который занимает должность замдиректора научного центра экспертизы средств медицинского применения при Минздраве.

«Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объеме не доказано. В настоящее время проводятся исследования о доказательстве снижения эффективности ранее разработанных вакцин к новым штаммам вируса SARS-CoV-2», — цитирует