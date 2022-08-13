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    COVID-19

    Минздрав: Снижение эффективности вакцин против новых штаммов не доказано

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    Ученые в России и по всему миру проверяют эффективность вакцин против нового штамма. Пока доказательств того, что такой метод борьбы перестал работать, нет.

    Мнением на тему эффективности вакцин 13 августа с ТАСС поделился профессор Вадим Меркулов, который занимает должность замдиректора научного центра экспертизы средств медицинского применения при Минздраве.

    «Снижение эффективности в отношении новых штаммов и их генетических вариантов на сегодняшний день в полном объеме не доказано. В настоящее время проводятся исследования о доказательстве снижения эффективности ранее разработанных вакцин к новым штаммам вируса SARS-CoV-2», — цитирует

    доктора медицинских наук агентство.

    Меркулов всё же подтвердил, что данные о снижении эффективности поступают, но их мало, чтобы судить о существенной потере работоспособности такого метода борьбы.

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