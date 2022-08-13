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    Тень масочного режима нависла над транспортом Петербурга, в некоторых парках появились рекомендации для сотрудников

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    Масочный режим вводят в помещениях некоторых автобусных парков «Пассажиравтотранса», но пока что ношение СИЗ — лишь рекомендация.

    По данным «Фонтанки» от 13 августа, изменение коснётся нескольких филиалов, в их числе — парк № 5.

    «Учитывая общественную значимость деятельности, руководство предприятия и его филиалов вправе рекомендовать персоналу использовать средства индивидуальной защиты в помещениях в зависимости от эпидситуации. При этом контроль за здоровьем сотрудников, в т. ч. измерение температуры, осуществляется постоянно», — сообщили в пресс-службе предприятия.

    Отметим, для введения обязательного масочного режима на общественном транспорте требуется постановление правительства Петербурга. Такой режим был отменен в конце мая, а к концу лета на фоне роста заболеваемости снова пошли разговоры о его возвращении.

    © Фонтанка.Ру

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