Четверо полицейских в Петербурге попались на махинациях с топливными картами, их обвинили в растрате

Четырёх полицейских из Калининского района Петербурга задержали по подозрению в растрате госсредств. Следствие полагает, что на казённые деньги они заправляли топливом автомобили знакомых.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, растратчиков искали с марта. Топливная карта «засветилась» на одной из заправок на Минеральной улице, хотя машин МВД там рядом в этот момент не было.

Четверых сотрудников — подполковника, майора и двух младших лейтенантов — задержали в минувший четверг в рабочее время. Ущерб — около 4 тысяч рублей.