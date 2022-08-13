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    Четверо полицейских в Петербурге попались на махинациях с топливными картами, их обвинили в растрате

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    Четырёх полицейских из Калининского района Петербурга задержали по подозрению в растрате госсредств. Следствие полагает, что на казённые деньги они заправляли топливом автомобили знакомых.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, растратчиков искали с марта. Топливная карта «засветилась» на одной из заправок на Минеральной улице, хотя машин МВД там рядом в этот момент не было.

    Четверых сотрудников — подполковника, майора и двух младших лейтенантов — задержали в минувший четверг в рабочее время. Ущерб — около 4 тысяч рублей.

    Всем четырём предъявили обвинение по третьей части 160 статьи УК РФ («Растрата с использованием служебного положения»). В качестве меры пресечения подозреваемым избрали подписку о невыезде.

    © Фонтанка.Ру

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