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    Метро «Черная речка» открыли на вход

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    Сотрудники метрополитена запустили поломавшийся эскалатор на станции метро «Черная речка» 13 августа.

    Как сообщает пресс-служба метро, эскалатор починили за 10 минут, в 16:07 его запустили. Вместе с этим станцию открыли на вход.

    Из-за поломки сотрудники метро были вынуждены закрыть вход на станцию.

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