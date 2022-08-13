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    Станция метро Петербурга «Черная речка» закрыта на вход

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    Из-за неисправного эскалатора станцию метро «Черная речка» закрыли на вход днем 13 августа.

    Как сообщает пресс-служба метро Петербурга, станцию закрыли в 15:45. Причиной послужила «техническая» остановка эскалатора.

    На выход станция работает.

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