Станция метро Петербурга «Черная речка» закрыта на вход

Из-за неисправного эскалатора станцию метро «Черная речка» закрыли на вход днем 13 августа.
Как сообщает пресс-служба метро Петербурга, станцию закрыли в 15:45. Причиной послужила «техническая» остановка эскалатора.
На выход станция работает.
Из-за неисправного эскалатора станцию метро «Черная речка» закрыли на вход днем 13 августа.
Как сообщает пресс-служба метро Петербурга, станцию закрыли в 15:45. Причиной послужила «техническая» остановка эскалатора.
На выход станция работает.
24 июня 2022, 18:50
13 августа 2022, 16:15
24 июня 2022, 23:43
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