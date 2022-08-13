Российский МИД допускает расширение «географических задач» спецоперации вглубь Украины

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что «накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше».

«Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам», — говорится в тексте беседы, опубликованном 13 августа.