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    Российский МИД допускает расширение «географических задач» спецоперации вглубь Украины

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    Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что «накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше».

    «Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам», — говорится в тексте беседы, опубликованном 13 августа.

    В том же интервью Дарчиев заявил, что санкции против России «по большому счету не работают», и экономика страны «уверенно удерживает удар». Он также подтвердил обсуждение возможного обмена американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

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