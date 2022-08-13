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    Полиции в Вене пришлось гоняться за пьяными иностранцами — в машине могли быть украинские дипломаты

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    Полиция в Вене после аварии на кольцевой дороге пустилась в погоню за автомобилем, в котором могли быть дипломаты с Украины. Их остановили возле ратуши.

    О погоне пишет газета Kronen Zeitung 13 августа. Известно, что задержанный автомобиль попал в аварию, но как только на место прибыла полиция, водитель попытался скрыться. Свидетели ДТП также утверждают, что после столкновения водитель в машине поменялся — за руль сел кто-то из пассажиров.

    Машину догнали возле ратуши. Алкотестер доказал, что водитель был пьян. Официально в полиции не подтвердили, что в машине были сотрудники МИД Украины.

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