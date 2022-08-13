В 2030-х годах самолетам в России оставят одного пилота

Минпромторг заказал разработку интеллектуального виртуального второго пилота. Настоящие летчики могут остаться в одиночестве к 2030 году.
О закупке 13 августа пишет РБК. Минпромторгом подрядчику поставлена задача разработать виртуального второго пилота до конца 2024 года — согласно прогнозам ведомства, переход на одночленный экипаж на коммерческих авиаперевозках может состояться в 2030-х годах.
Цена контракта на выполнение научно-исследовательской работы «Расчетно-экспериментальные исследования перспективных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, и анализ условий их применимости в самолетах транспортной категории» составляет 2,9 миллиарда рублей.
В контракте оговорено, что информационно-управляющее поле кабины экипажа потребуется перекомпоновать «с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов», таким образом модернизировав. А также разработать технический облик и интегрировать в систему управления воздушным судном «виртуального второго пилота».
В конце июня 2022 года «Коммерсантъ» сообщал, что в России стали ограничивать отток пилотов за границу. При попытке устройства на работу в других странах они сталкивались с тем, что Росавиация не выдавала данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности. Из порядка 600 запрашивавших такую информацию на новую работу устроилось только около 100 человек — на фоне сокращения объема авиаперевозок и снижения доходов пилотов в стране на