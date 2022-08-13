В 2030-х годах самолетам в России оставят одного пилота

Минпромторг заказал разработку интеллектуального виртуального второго пилота. Настоящие летчики могут остаться в одиночестве к 2030 году.

О закупке 13 августа пишет РБК. Минпромторгом подрядчику поставлена задача разработать виртуального второго пилота до конца 2024 года — согласно прогнозам ведомства, переход на одночленный экипаж на коммерческих авиаперевозках может состояться в 2030-х годах.

Цена контракта на выполнение научно-исследовательской работы «Расчетно-экспериментальные исследования перспективных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, и анализ условий их применимости в самолетах транспортной категории» составляет 2,9 миллиарда рублей.