Срочника из Севастополя арестовали за изнасилование ребенка в Петербурге

Молодой человек, проходящий срочную службу в Крыму, арестован в Севастополе по обвинению в изнасиловании школьницы из Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 августа.

Петербургские оперативники вышли на след подозреваемого. Как оказалось, он служит в Севастополе. В начале недели молодого человека задержали, а в четверг Ленинский районный суд отправил его под стражу.

Мать 12-летней школьницы обратилась в полицию в начале лета. Она рассказала, что вечером 19 апреля в парадной дома на улице Лихолетова её дочь изнасиловал 18-летний знакомый. Было возбуждено уголовное дело.