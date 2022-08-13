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    Срочника из Севастополя арестовали за изнасилование ребенка в Петербурге

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    Молодой человек, проходящий срочную службу в Крыму, арестован в Севастополе по обвинению в изнасиловании школьницы из Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 августа.

    Петербургские оперативники вышли на след подозреваемого. Как оказалось, он служит в Севастополе. В начале недели молодого человека задержали, а в четверг Ленинский районный суд отправил его под стражу.

    Мать 12-летней школьницы обратилась в полицию в начале лета. Она рассказала, что вечером 19 апреля в парадной дома на улице Лихолетова её дочь изнасиловал 18-летний знакомый. Было возбуждено уголовное дело.

    © Фонтанка.Ру

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