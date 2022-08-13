Евростат: Продажи лекарств и косметики из Евросоюза в Россию выросли

Экспорт товаров в Россию из стран Евросоюза в июне растет второй месяц подряд. Лекарства и косметика в особом положении.



Данные приводит Евростат, 13 августа на них ссылается РБК. Из них следует, что теперь лекарства — вторая по величине статья экспорта товаров в Россию из Европы.

Основной скачок произошел в марте — тогда экспорт лекарств вырос до 853 миллионов евро, временно обойдя даже категорию промышленного оборудования (основная статья экспорта в 2021 году), — на волне опасений, связанных с предстоящими ограничениями. Потом беспокойство снизилось. В июне экспорт лекарств вырос на 6 процентов к предыдущему месяцу — но аж на 31,4 к июню прошлого года (теперь составляет 791 миллион долларов).