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    Евростат: Продажи лекарств и косметики из Евросоюза в Россию выросли

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    3 комментария

    Экспорт товаров в Россию из стран Евросоюза в июне растет второй месяц подряд. Лекарства и косметика в особом положении.

    Данные приводит Евростат, 13 августа на них ссылается РБК. Из них следует, что теперь лекарства — вторая по величине статья экспорта товаров в Россию из Европы.

    Основной скачок произошел в марте — тогда экспорт лекарств вырос до 853 миллионов евро, временно обойдя даже категорию промышленного оборудования (основная статья экспорта в 2021 году), — на волне опасений, связанных с предстоящими ограничениями. Потом беспокойство снизилось. В июне экспорт лекарств вырос на 6 процентов к предыдущему месяцу — но аж на 31,4 к июню прошлого года (теперь составляет 791 миллион долларов).

    Экспорт парфюмерии и косметики из Европы в июне вырос на 38 %, до 108 миллионов евро, впрочем, оставшись ниже прошлогоднего.

    В целом же импорт товаров из ЕС в июне вырос на 18 % по отношению к маю — до 4,45 миллиарда евро (в прошлом июне было 7,21 миллиарда)

    Крупнейшим евроэкспортером в Россию остается Германия, за ней идет Италия. Среди тех государств, импорт откуда в июне вырос по сравнению с предыдущим месяцем, — Польша и страны Балтии (на 34 %).

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    Комментарии 3

    07A13 Авг 2022 в 13:35
    Зассали!
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