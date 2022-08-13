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    Соседская ругань на юге Петербурга закончилась стрельбой, проломленным черепом и уголовным делом

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    Пальбой завершился конфликт в Красносельском районе Петербурга. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

    Мужчину с ранением на улице Пограничника Гарькавого накануне ночью заметил очевидец, он рассказал об увиденном полиции. Об этом 13 августа стало известно «Фонтанке».

    47-летнего пострадавшего в тяжёлом состоянии отвезли в больницу на улице Костюшко. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом кости черепа. От пациента пахло алкоголем.

    По предварительным данным, мужчина не сошёлся во взглядах со своим соседом. Чтобы отстоять свою позицию, последний взялся за оружие.

    Подозреваемый — 32-летний петербуржец. Полицейские изъяли у него два пистолета.

    Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Ранее мужчина уже попадал в поле зрения силовиков из-за разбоя, но отделался условным лишением свободы. Спустя несколько лет после этого он отнял 50 рублей у подростка. Дело прекратили в связи с примирением сторон.

    © Фонтанка.Ру

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