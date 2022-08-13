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    Массовую аварию на Тучковом мосту устроил пьяный водитель каршеринга, четверо в больнице

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    Восемь машин и четыре человека пострадали в аварии на Тучковом мосту поздним вечером 12 августа. Виновник был пьян.

    Как сообщает ГУ МВД региона, каршеринговый «Кашкай» с 32-летним водителем за рулем и девушкой на пассажирском кресле влетел в «Альмеру» за полчаса до полуночи. «Альмера», в свою очередь, задела «Лансер» с 21-летней водительницей за рулем. Девушка помяла еще пять автомобилей.

    Скорая нашла пассажирку каршеринга в состоянии клинической смерти. Еще троих с Тучкова моста увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    Пока что на виновника составлен протокол за пьяную езду, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

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