Массовую аварию на Тучковом мосту устроил пьяный водитель каршеринга, четверо в больнице

Восемь машин и четыре человека пострадали в аварии на Тучковом мосту поздним вечером 12 августа. Виновник был пьян.

Как сообщает ГУ МВД региона, каршеринговый «Кашкай» с 32-летним водителем за рулем и девушкой на пассажирском кресле влетел в «Альмеру» за полчаса до полуночи. «Альмера», в свою очередь, задела «Лансер» с 21-летней водительницей за рулем. Девушка помяла еще пять автомобилей.

Скорая нашла пассажирку каршеринга в состоянии клинической смерти. Еще троих с Тучкова моста увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.