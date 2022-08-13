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    Тепло и еще теплее — Петербург получает дары антициклона

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    Без дождей и почти без облаков по прогнозу синоптиков пройдет суббота, 13 августа. Еще теплее будет в воскресенье.

    По данным Гидрометцентра, ближайшие три дня погода в городе почти не будет меняться, только прибавляя по паре градусов. В субботу ожидаются комфортные +25, в воскресенье до 27 и уже малоприятные +30 могут заставить тосковать офисных работников в понедельник. При этом почти без ветра, точно без осадков и малооблачно.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отмечает, что погодой город обязан антициклону, в северной периферии которого и оказался Петербург.

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