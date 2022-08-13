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    В небе над Петербургом засняли, как американская ракета в 10-й раз отправила на орбиту спутники

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    Звездопад Персеиды погнал на природу фотографов и мечтателей. Небольшой подарок сделал им и Илон Маск.

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    Как рассказали «Фонтанке» читатели, объект в небе заметили ближе к часу ночи 13 августа — было похоже на самолет, только без красных сигнальных огней. Идентифицировать ракету помог Интернет.

    Пока петербуржцы с фотоаппаратами сидели в областных лесах, SpaceX Илона Маска с базы космических сил США запустил ракету Falcon с 46 спутниками «Старлинк». Запуск прошел успешно, многоразовая ракета вернулась на платформу через девять минут — уже в десятый раз.

    © Фонтанка.Ру

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