В небе над Петербургом засняли, как американская ракета в 10-й раз отправила на орбиту спутники

Звездопад Персеиды погнал на природу фотографов и мечтателей. Небольшой подарок сделал им и Илон Маск.
Как рассказали «Фонтанке» читатели, объект в небе заметили ближе к часу ночи 13 августа — было похоже на самолет, только без красных сигнальных огней. Идентифицировать ракету помог Интернет.
Пока петербуржцы с фотоаппаратами сидели в областных лесах, SpaceX Илона Маска с базы космических сил США запустил ракету Falcon с 46 спутниками «Старлинк». Запуск прошел успешно, многоразовая ракета вернулась на платформу через девять минут — уже в десятый раз.