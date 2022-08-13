В Петербурге врачи спасают школьницу с отравлением и засосами на шее

Врачи петербургской детской больницы имени Филатова спасают семиклассницу с серьёзным отравлением лекарственными препаратами.

13-летняя девочка поступила из квартиры на Мебельной в минувший четверг. Её поместили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 августа.

Медики диагностировали у школьницы порезы и отравление, не ускользнули от их внимания и засосы на шее. Полиции удалось установить, что перед попаданием в больницу подросток поссорился с родителями, которым пришлось отнимать у него таблетки и канцелярский нож.