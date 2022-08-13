В Петергофе задержали подозреваемого в интернет-разврате, но вменять ему будут иное

Почти два года полиция искала того, кто развращал девочек в соцсетях. Сообщение об излишне откровенном собеседнике 13-летней школьницы поступило в октябре 2019 года. Спустя год было возбуждено уголовное дело. И в минувшую пятницу оперативники «детского» отдела уголовного розыска наконец-то нашли «героя». Об этом «Фонтанке» стало известно 13 августа.

Около семи вечера на улице Разводной в Петергофе был задержан 19-летний молодой человек. И всё бы хорошо, но есть нюанс. 135-я «развратная» статья УК РФ предполагает, что жертве должно быть не больше 16, а самому развратнику не меньше 18 лет. Фигурант на момент совершения преступления еще не был совершеннолетним. Однако выяснилось, что в Петергофе подозреваемый сожительствует с 14-летней девочкой. Оперативники установили, что с осени 2021 года молодой человек растлевал свою юную пассию.