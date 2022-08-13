За госсчёт не выдаётся. Лиза нуждается в помощи

У Лизы тяжёлый врождённый сколиоз. Девочка перенесла девять операций. Сейчас её позвоночник поддерживает специальный индивидуальный корсет. Его необходимо менять по мере роста ребёнка — два раза в год. Но такие корсеты за госсчёт не выдаются.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лиза Шабанова, 11 лет.

Врождённый сколиоз 3-й степени.

Требуются два ортопедических корсета. Стоимость 121 608 руб.



«Дочка родилась с врождёнными аномалиями развития костей — заметно выраженным сколиозом, изогнутыми ножками, ручками и даже пальчиками. Перенесла уже девять операций — четыре из них на позвоночнике. Ей установили металлоконструкцию, которая удерживает позвоночник в правильном положении, и по мере роста Лизы эту конструкцию удлиняли.



Но три года назад у неё диагностировали тяжёлое заболевание — хроническую почечную недостаточность. Впереди диализ и трансплантация почки. Чтобы избежать тяжелейших осложнений, врачи изменили тактику лечения сколиоза: удалили конструкцию и заменили её специальным корсетом. Его изготавливают индивидуально из медицинского термопластика и меняют по мере роста ребёнка. Внутри находятся поролоновые прокладки, точечно воздействующие на искривленные участки позвоночника.



В прошлом году читатели Русфонда помогли оплатить изготовление корсетов. Спасибо всем огромное! Ведь их не получить за госсчёт, а нам собрать нужную сумму не по силам. Сейчас дочке необходимы новые корсеты, и я вновь прошу вас о помощи! Зарплаты мужа едва хватает на жизнь и лечение Лизы». Оксана Шабанова, Пензенская область

Алла Коганова, травматолог-ортопед Федерального научного центр реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Лизы врождённый сколиоз 3-й степени, прогрессирующее течение, состояние после многоэтапного хирургического лечения. Девочке необходимо постоянно носить функционально-корригирующие корсеты по типу Шено с заменой не реже двух раз в год».



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8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

