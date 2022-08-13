Чем бы намазаться, чтобы сэкономить. Средства для лица, волос и стирки дешевле 100 рублей

Фото: Алексей Мальгавко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





По заданию «Фонтанки» Венера Галеева прошлась по магазинам и принесла домой три с лишним килограмма порошков, шампуней и кремов для лица, потратив на все про все меньше тысячи рублей. Эксперты утверждают, что бояться экстремально дешевой бытовой химии и даже косметики не стоит. Чтобы погрузиться в увлекательный мир придонного ценового сегмента, не обязательно быть джентльменом в стесненных обстоятельствах или леди в беде. Достаточно правильно понимать состав, указанный на упаковке. И не стесняться пробовать... всякое.



Списки вроде «Десять косметических средств дешевле соточки, которые реально работают» придумали не вчера. Но за последнее время их главные звезды подросли в цене процентов на 20, а то и больше. Когда отсчет ведется от ста рублей, кажется, что разница не существенна. Но концепция рушится.

Например, индийский крем для ухода за кожей «Боро плюс», который годами кочевал по чартам самых дешевых и при этом приятных тюбиков, теперь стоит намного больше сотни. Та же история — с отбеливающим кремом для лица от Himalaya, легендарным жирненьким «Вечером» от фабрики «Свобода» (сегодня даже с учетом акций на различных маркет-плейсах он стоит минимум 135 рублей, а на официальном сайте фабрики — 102 рубля, но, если вы не в Москве, там еще и за доставку придется заплатить). Подорожал и некогда популярный у экономных девушек «Клирвин» для век, и крем с некомплиментарным названием «Геронтол» от той же «Свободы». «Удивительный шампунь Агафьи. Крапивный», который раньше обходился дешевле ста рублей за пол-литра в упаковке «дойпак», теперь стоит 120–130 рублей даже у самых демократичных продавцов. А у тех, кто обещает дешевле, доставка обойдется дороже самого продукта.

Подросли в цене, но продолжают удерживать самые придонные позиции, разве что кальцинированная сода для уборки и вазелин с норковым маслом — для самых отчаянных домохозяек.

Так что новые времена требуют новых средств, в том числе и дешевых косметических.

Даже супер-дешевая бытовая химия и косметика российского производства стала жертвой обрушения логистических цепочек после 24 февраля. Ведь некоторые важные ингредиенты и детали упаковки закупались за рубежом. Впрочем, расходы на производство по оценкам экспертов рынка, в случае косметики составляют около 30% розничной цены. Все остальное вы платите за рекламу, логистику и место на магазинной полке — чем ближе к уровню глаз, тем козырнее.



«Фонтанка» решила проверить, какими кремами, порошками и шампунями в пределах ста рублей можно разжиться в петербургских магазинах шаговой доступности и на маркетплейсах, где не надо платить за доставку. Выбор оказался неожиданно велик.

С лица воды не пить

Лидеры низких цен — петербургская «Невская косметика» и «Чистая линия», произведенная в Екатеринбурге ООО «Юнилевер Русь». Кремы для лица фасуются в крохотные тубы по 40 мл. Сегодня разве что старожилы вспомнят, что были времена, когда так мало отсыпали только если речь шла о креме для кожи вокруг глаз, а для лица или для рук стандартная упаковка была от 75 до 100 мл. Но, поскольку в центре внимания сегодня ценники, не будем цепляться к деталям.



Итак, крем для лица «Морковный» был настолько популярен у туристов из Кореи, что на упаковке даже разместили состав по-корейски. Встречается на полках «Fix Price» по цене от 85 до 99 рублей. Как и его менее раскрученный на международной арене собрат — «Огуречный». Составы похожи, в обоих есть глицерин, ланолин и парафин.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Чистая линия» — два варианта, «с соком алоэ» и «экстракт розы», в «Магните» можно купить по 99 рублей 99 копеек. На «Озон» — 95 рублей. Состав козыряет обилием натуральных масел. Что с точки зрения современной косметологии, может быть, и не преимущество, так как масла при длительном использовании могут нарушить гидролипидную мантию.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лидер низких цен из числа замеченных «Фонтанкой» на магазинных полках — крем для лица «Omega Premium 3–6–9», дневной или ночной, стоит в среднем по городу 55 рублей за 85 мл. Производитель — «ТВИНС Тэк», на официальном сайте не указывает состав средства, но на тюбике эта информация есть. В средстве, помимо прочего, содержатся рыбий жир и парабены.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Найти дешевый крем для век сложнее. Меньше, чем за сто рублей, сегодня можно купить гель для кожи вокруг глаз Карина фабрики «Свобода» (42,99 в гипермаркете «Ашан», 62 рубля — в «Магнит Косметик») за тюбик весом 39 гр. Второй вариант — крем для век «Лифтинг и питание» марки «Сто рецептов красоты», 20 мл. Но это придется ловить по акции, на «Яндекс.Маркет», например, со скидкой в 32% — за 87 рублей.



Свой улов «Фонтанка» показала петербургскому косметологу Елене Гековой и попросила присмотреться к составам: есть ли существенные различия между этими средствами и можно ли вообще такое мазать на лицо? Вердикт эксперта: несмотря на разные обещания на упаковке, все составы дешевых кремов примерно одинаковые. «Во-первых, компоненты недорогие и синтезированные (то есть не из природных источников). Это не всегда плохо, так как они очищены и точно не вызовут аллергии, — говорит косметолог. — Практически везде присутствует диметикон (силикон), он будет давать ощущение плёнки, кожа словно потеет под ним. Но при полной потере гидролипидной защитной мантии это даст комфорт коже лица или рук. Правда, надо учитывать, что в этих кремах нет компонентов, которые содержат вещества, помогающие коже обновляться. То есть они заменят защиту, но не помогут ее синтезировать. В этом — главный минус таких кремов. Единственное, что они могут, это образовать пленку. Иногда этого достаточно: если кожа молодая и просто сильно обветрилась, то они помогут. А вот восстановить возрастные изменения могут только те компоненты, которые способны проникнуть под базальную мембрану. Но для этого компоненты необходимо «упаковать». А это уже космецевтика, а не масс-маркет, там совсем другие правила сертификации и порядок цен. Космецевтика не может быть бюджетной».



Что же касается парабенов, указанных на упаковке дешевых кремов, то, по словам Елены Гековой, они безопасны. «Ни в одном составе нет парабена пятого ряда (он запрещён, именно он способен накопиться в тканях), — говорит косметолог. — Парабены — консерванты, не так опасны для человека, как то, от чего они защищают. И они делают это очень хорошо, ведь продукция масс-маркета выпускается большими партиями и должна храниться долго для снижения цены. Разницы между кремом за 100 рублей и за 800 рублей, по сути нет. Разве что отдушки и упаковка будут отличаться по цене, а доплатите вы за упаковку и место на полке. Дорогие силиконы (не диметикон) приятнее по текстуре, и крема с ними будут дороже. Но не эффективнее. Так что недорогие крема важны так же, как и дорогие. Потому как они дают возможность женщине любого достатка, ухаживать за собой».



Перед стиркой — потрясти

Со стиральными порошками все не так просто. Грамотные хозяйки знают, что его настоящую стоимость надо рассчитывать не от упаковки, а от количества стирок. Но наша задача — экономия сиюминутная, а не долгосрочная. Искать будем порошок-автомат (стиральные машины пока, к счастью, не отменили).



За 24 рубля 99 копеек можно разжиться 350-граммовым пакетиком порошка «Каждый День автомат универсальный», который производит «Ашан». Больше 30% состава — сульфат натрия (он, по сути, не отстирывает, а только активирует поверхностно-активные вещества, нужен, в основном, для массы), 15–30% — кальцинированная сода, 5–15% — анионные ПАВ (поверхностно-активные вещества), менее 5% неионогенные ПАВ, есть оптический отбеливатель и отдушка.

Собственная марка «Магнита», универсальный порошок «Моя цена» обойдется в 29,99 рублей за коробку в 400 гр. Состав примерно тот же, но отдельно указано, что есть пеногаситель — правда не уточняется, какой. Но для стиральной машинки это важное уточнение — слишком много пены в барабане может даже привести к поломке. Вообще же порошков дешевле сотни довольно много. Есть даже импортные, например, «Мара» белорусской парфюмерно-косметической фабрики «Сонца» за 79 рублей. В нем нет соды, а анионных ПАВ всего 15% от состава, но есть фосфонаты и энзимы. В промзоне Горелово в Ленобласти ООО «Невская бытовая химия» производит порошок «Лотос-М», цена на который в разных магазинах колеблется от 40 до 95 рублей. Там, как и в порошке «Каждый день» много сульфата натрия (30–40%), есть энзимы, оптический отбеливатель и поликарбоксилаты, которые мешают отстиранной грязи повторно оседать на ткань.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как правило, самые дешевые стиральные порошки покупают, чтобы «попробовать» или «постирать коврики». Среди их недостатков отмечают резкие запахи и «летучесть»: привыкшие к более дорогим гранулированным средствам для стирки хозяйки удивляются, когда из коробки во все стороны сыплется, собственно, порошок.

Эксперт по качеству косметики и бытовой химии Инга Булыгина по просьбе «Фонтанки» прокомментировала составы этих средств и отметила, что бояться дешевых стиральных порошков вовсе не надо.



«Набор ПАВов у них нормальный, компоненты не примитивные, а те, что нужно, — говорит эксперт. — То, что они кладут фосфонаты — хорошо, потому что вода у нас жесткая. Но надо понимать, что это порошки, произведенные не «башенным» способом, а сухим смешением. «Башенный» способ производства стирального порошка — сложный процесс, который проводится на больших предприятиях. Сначала из всех компонентов делается паста, а потом она под большой температурой пропускается через специальную башню высотой 18–22 метра. Таким образом получаются гранулы. Именно так делают порошки на заводах Стерлитамаке, «Хенкель» и для «Проктер энд Гэмбл». Такие башни были в Казани, в Москве, в Ленинграде и в Тосно, их еще при Советском Союзе закупали. Зарубежные корпорации, производящие бытовую химию, пришли на все готовое. И задрали цены на свою продукцию, что я считаю просто преступлением».

Гранулированные порошки не только не разлетаются, но и обеспечивают равномерное распределение всех компонентов по своей массе. А вот порошки сухого смешения при транспортировке может «растрясти» и они компоненты скучкуются, расслоятся. «Перед тем, как засыпать такой порошок в машинку, его надо смешать, потрясти коробку, — говорит Инга Булыгина. — А стирать он будет нормально».

Холодненькая пошла

Несмотря на подорожание, супер-дешевые шампуни на магазинных полках тоже еще остались. Здесь, как и в случае кремов для лица, чудес — вроде мягких бессульфатных формул для окрашенной шевелюры — искать не приходится.

Шампунь «Колибри» производства ООО «Спектр» из Санкт-Петербурга, можно купить по экстремально низкой цене, от 40 рублей за 300 мл. Состав лаконичен — сульфоэтоксилат натрия (ПАВ, может раздражать склонную к аллергии кожу), пенообрахователь кокамидопропилбетаин, хлорид натрия — поваренная соль, в шампуни ее кладут для загущения. Никаких отваров или экстрактов нет, только консервант, краситель и отдушка.



За 69 рублей в «Магните» продается аж литр шампуня «Моя цена» — «крапивный» отличается от «ромашкового» только цветом и отдушкой.



Шампуни из серии «Банька Агафьи» в упаковке-дойпаке объемом 100 мл на круг выходят значительно дороже, но цена за штуку укладывается в условия задачи благодаря маленькой пачке — от 79 рублей. Там в составе уже будут не только ПАВ, но и травяные экстракты, и масло перца или облепихи.



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В бюджетные шампуни кладутся те же поверхностно-активные вещества, что в средства для мытья посуды, — говорит Инга Булыгина. — Кстати, при использовании этих средств рекомендуется ополаскивать посуду холодной водой, чтобы вымыть остатки ПАВ. С волосами так, конечно, не получится, но мы и теплой воды тратим значительно больше на то, чтобы промыть волосы, чем при ополаскивании тарелок. Опять-таки, в дешевых шампунях нет ничего опасного или вредного. Это все навязанная нам психология из Америки и Европы — мол, богатые люди должны покупать дорогие средства бытовой химии и косметики».



О том, что экстремально низкая цена может отпугивать потребителя, видимо, неплохо осведомлены на маркет-плейсах. Там шампунь «Колибри» с простейшим составом может стоить и 200, и 300 рублей. Крема для лица, которые на магазинной полке лежат по 55 рублей, вам с тем же успехом предложат раз в пять-шесть дороже. И «универсальное средство для уборки», в составе которого нет ничего, кроме самой дешевой кальцинированной соды, тоже могут оценить в несколько сотен рублей. Так что читать состав продукта бывает полезно не только для общего развития, но и для кошелька. Но ставить эксперименты на себе лучше с осторожностью — никогда не знаешь, в какой момент и на что у тебя случится аллергия.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»