Врач рассказал, какие продукты после заморозки превращаются в отраву

Главное — соблюдать условия заморозки и хранения Фото: Артемий Низовцев / 74.RU Поделиться Поделиться





Пожалуй, каждая хозяйка летом готовит запасы на зиму, в том числе замораживает сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды. Тут важно помнить, что не всем продуктам пребывание в морозильнике (даже недолгое) идет на пользу. А иногда замороженная еда и вовсе может нанести вред нашему здоровью.

Что это за продукты и чем они опасны после заморозки, «Доктор Питер» выяснил у Сергея Лопатина, терапевта, гастроэнтеролога.



Сергей Лопатин — терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, врач первой категории.

Список продуктов, не рекомендованных к заморозке, достаточно большой. Однако надо разделять: когда заморозка действительно опасна для организма, а когда может просто навредить консистенции и вкусовым качествам продукта.

Раскиснут, превратятся в кашицу Огурцы, капуста, кабачки — это овощи с большим процентом содержания воды. После морозильника они превратятся в водянистую кашицу, которую будет сложно использовать в готовке. Да и вкус и консистенция будет мало напоминать те, что были до заморозки.



Раскиснут и перестанут хрустеть после разморозки свежая зелень и листья салата. Картофель изменит вкус и станет сладким — при низких температурах крахмал в его составе преобразуется в простые сахара.

Молоко и йогурты в процессе оттаивания расслоятся, и вместо однородного продукта вы получите жидкость с комочками.

Сохранятся ли витамины?

Популярны споры о том, сохраняются ли витамины в замороженных в домашней морозилке овощах и фруктах. У медиков единого мнения по этому поводу нет. С одной стороны, при замораживании дачные дары действительно способны сохранять большую часть витаминов, минеральных компонентов, а также основных нутриентов. Кроме того, существуют исследования, доказывающие положительное влияние низких температур на антиоксидантные свойства фруктов и ягод.



С другой стороны, максимально сохранить витамины и макроэлементы можно лишь с помощью метода «шоковой заморозки» и специального оборудования, позволяющего полностью проморозить продукты буквально за пару минут. Добиться этого с помощью обычной морозильной камеры (в бытовом холодильнике) практически невозможно.



Не замораживать размороженное!

Очень важно соблюдать условия хранения замороженной пищи. Разморозка и последующее повторное замораживание — это вообще недопустимый процесс! Они напрочь убивают все полезные свойства практически любого продукта. Это касается как магазинной продукции в заводской упаковке, так и домашних заморозок.



Эти продукты никогда не стоит замораживать

Наиболее опасными для замораживания с точки зрения здоровья можно считать три продукта.

Первый — это яйца. При замерзании в холодильнике жидкий белок внутри яйца расширится, что приведет к трещинам на скорлупе. Даже крошечное повреждение — благодатная почва для проникновения внутрь и размножения болезнетворных бактерий. Поэтому, если вы все-таки хотите заморозить сырые яйца, то лучше разбить их и перелить содержимое в герметичную емкость, предварительно перемешав. При необходимости можно также отделить белки от желтков.



Мягкие сыры в морозильнике полностью меняют свою структуру и теряют вкусовые качества. Низкие температуры также способствуют их расслоению, что делает эти сыры уязвимыми для бактерий. А они в условиях морозильников гибнут далеко не всегда и не все.

И категорически запрещено повторно замораживать уже размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты. В таких продуктах практически гарантированно размножаются болезнетворные бактерии, которые могут стать причиной серьезных инфекций. При оттаивании они пробудятся и могут существенно подпортить здоровье.



Кстати, перемороженное мясо не слишком полезно и с точки зрения питательных свойств. Двойная разморозка приводит к разрушению белка в его составе. Пользы от таких блюд будет крайне мало, а риски их употребления — несоизмеримо высоки.