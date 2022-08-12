«Навигатор так ведёт». Женщина на «Ауди» таранила защитника тротуара и забор у школы в Петербурге

Молодой отец из Красносельского района Петербурга встал на защиту тротуара и оказался на капоте автомобиля. Как говорит, женщина на «Ауди» сбила его за дотошность.

Об аварии у школы на улице Адмирала Коновалова сообщили в паблике «БЖonline | Балтийская Жемчужина» 12 августа. Белый кроссовер, уткнувшийся в забор учебного заведения, там наблюдали накануне днём.

Фонтанка

«Автомобиль заехал на пешеходную зону, сбил мужчину-пешехода, протаранил ограждение вдоль газона и врезался в забор», — пишут в паблике.

В полиции «Фонтанке» подтвердили, что накануне днём скорая увезла пострадавшего — 35-летнего пешехода. «Раздроблена кость. Во вторник будет операция», — рассказала супруга мужчины. Сам он говорит, что больницей для него закончился диспут о смысле тротуара. По словам мужчины, накануне около полудня он гулял с коляской по пешеходной зоне, которую до недавнего времени от автомобилистов защищали конусы, исчезнувшие после жалобы на портале «Наш Петербург». Их отсутствием воспользовалась и водитель белой «Ауди Q5».

«Слышу, кто-то едет со спины. Поворачиваюсь, говорю: сдайте, пожалуйста, назад, это пешеходная зона. Мне говорят: «Меня навигатор так ведёт, не знаю, куда ехать». Я прошу всё равно сдать назад. Женщина начала разворачиваться, я стоял перед машиной и говорил, что не надо разворачиваться здесь. Она мне: «Я тебя сейчас собью». Подпрыгнул, и она начинает меня сбивать. Я очутился на земле. Слышу, как она бегает и кричит, что я испортил ей машину», — рассказал мужчина, удивляясь, что приехавшие полицейские водителя на медосвидетельствование не отправили — мол, визуальных признаков нет.

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