«Навигатор так ведёт». Женщина на «Ауди» таранила защитника тротуара и забор у школы в Петербурге

Молодой отец из Красносельского района Петербурга встал на защиту тротуара и оказался на капоте автомобиля. Как говорит, женщина на «Ауди» сбила его за дотошность.
Об аварии у школы на улице Адмирала Коновалова сообщили в паблике «БЖonline | Балтийская Жемчужина» 12 августа. Белый кроссовер, уткнувшийся в забор учебного заведения, там наблюдали накануне днём.
Фонтанка
«Автомобиль заехал на пешеходную зону, сбил мужчину-пешехода, протаранил ограждение вдоль газона и врезался в забор», — пишут в паблике.
В полиции «Фонтанке» подтвердили, что накануне днём скорая увезла пострадавшего — 35-летнего пешехода.
«Раздроблена кость. Во вторник будет операция», — рассказала супруга мужчины. Сам он говорит, что больницей для него закончился диспут о смысле тротуара.
По словам мужчины, накануне около полудня он гулял с коляской по пешеходной зоне, которую до недавнего времени от автомобилистов защищали конусы, исчезнувшие после жалобы на портале «Наш Петербург». Их отсутствием воспользовалась и водитель белой «Ауди Q5».
«Слышу, кто-то едет со спины. Поворачиваюсь, говорю: сдайте, пожалуйста, назад, это пешеходная зона. Мне говорят: «Меня навигатор так ведёт, не знаю, куда ехать». Я прошу всё равно сдать назад. Женщина начала разворачиваться, я стоял перед машиной и говорил, что не надо разворачиваться здесь. Она мне: «Я тебя сейчас собью». Подпрыгнул, и она начинает меня сбивать. Я очутился на земле. Слышу, как она бегает и кричит, что я испортил ей машину», — рассказал мужчина, удивляясь, что приехавшие полицейские водителя на медосвидетельствование не отправили — мол, визуальных признаков нет.
Ребёнку повезло — за несколько минут до случившегося его унесла мать. Она добавила версию водителя, на которой та настаивала на месте происшествия: пешеход якобы прыгнул на капот сам. В комментариях отметилась свидетельница, которая настаивает, что позиция водителя появилась не из воздуха, но с ней готовы спорить.
По некоторым данным, «Ауди» числится за 46-летней петербурженкой, имеющей притяжение к Кировскому району города. На машине больше 80 штрафов, 62 из них не оплачены.