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    Звезда «Донни Браско» и «Шесть дней, семь ночей» Энн Хеч умерла после автокатастрофы

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    Американская актриса Энн Хеч скончалась из-за серьёзных травм, полученных в автомобильной катастрофе, произошедшей неделю назад. Об этом вечером 12 августа сообщает The Guardian со ссылкой на подругу артистки.

    Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
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    Ранее издание TMZ передавало, что Энн Хеч попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе. Её госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Сообщалось, что сначала актриса врезалась на своей машине в гараж жилого комплекса, а затем в здание дома. После этого произошёл пожар.

    Энн Хеч родилась в 1969 году в штате Огайо. В России больше всего известна по ролям в фильмах «Вулкан», «Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей», «Копы в глубоком запасе». В 1991 году стала лауреатом премии «Эмми» за роль в фильме «Другой мир».

    Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

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