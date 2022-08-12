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    Бетономешалка сплющила «Ниву» в Рыбацком. Её возвращение на дорогу показали в таймлапсе

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    Неприятный сюрприз ждёт водителя, оставившего свою «Ниву» в Невском районе Петербурга 12 августа. Её капот расплющил упавший «миксер», машина увязла в бетоне.

    Авария случилась на Шлиссельбургском проспекте, 8. Как пишут в группе «Наше Рыбацкое» в соцсети «ВКонтакте», автобетоносмеситель пытался увернуться от подрезавшего его автомобиля, манёвр не удался, и «миксер» завалился на припаркованную «Ниву».

    Водитель, как говорят, жив, но возвращение тяжёлой машины на дорогу выдалось хлопотным. Судя по видео, опрокинувшийся автомобиль успешно подняли. На колёса он встал так громко, что собачникам, наблюдавшим за работой «из первых рядов», пришлось ловить перепуганных питомцев.

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