Путин поприветствовал участников чемпионата России по пахоте в Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам, организаторам и гостям IX Открытого чемпионата России по пахоте, который стартовал в Ленобласти.



По словам главы государства, которого 12 августа цитирует официальный сайт Кремля, «в нашей стране работа на земле испокон веков пользовалась почётом и уважением, требовала от человека особых качеств, искренней любви к своему делу». «Отрадно, что вы бережёте и развиваете традиции такого созидательного, добросовестного, кропотливого труда, демонстрируете серьёзные успехи и достижения», — отметил Путин.

