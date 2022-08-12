Путин поприветствовал участников чемпионата России по пахоте в Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам, организаторам и гостям IX Открытого чемпионата России по пахоте, который стартовал в Ленобласти.
По словам главы государства, которого 12 августа цитирует официальный сайт Кремля, «в нашей стране работа на земле испокон веков пользовалась почётом и уважением, требовала от человека особых качеств, искренней любви к своему делу». «Отрадно, что вы бережёте и развиваете традиции такого созидательного, добросовестного, кропотливого труда, демонстрируете серьёзные успехи и достижения», — отметил Путин.
В общей сложности на выставке в рамках чемпионата по пахоте в Ленобласти, по данным организаторов, будет представлено более 200 единиц современной техники, которую аграрии региона после закрытия экспозиции смогут приобрести с государственной субсидией.
IX Открытый чемпионат России по пахоте пройдёт 12–14 августа в посёлке им. Свердлова, на территории ЗАО «Приневское».