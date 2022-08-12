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    На Парнасе вспыхнули машины, окрестности заволокло дымом

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    Пожарные работают в промзоне в Выборгском районе Петербурга вечером 12 августа. Фотографиями огня и дыма с «Фонтанкой» делятся читатели.

    читатель "Фонтанки" taircn

    Дымовую завесу незадолго до восьми часов вечера заметили около развязки КАД с проспектом Энгельса. Пламя увидели, проезжая мимо промзоны у 9-го Верхнего переулка.

    читатель "Фонтанки" taircn

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что двадцать пожарных работают у дома № 181 на проспекте Энгельса. Там загорелись два грузовика и легковой автомобиль.

    Фото: читатель "Фонтанки" taircn
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    Информация о пожаре поступила в ведомство в 19:45, менее чем через полчаса его локализовали.

    читатель "Фонтанки" taircn

    «Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в МЧС.

    Фото: читатель "Фонтанки" taircn

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