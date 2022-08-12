На Парнасе вспыхнули машины, окрестности заволокло дымом

Пожарные работают в промзоне в Выборгском районе Петербурга вечером 12 августа. Фотографиями огня и дыма с «Фонтанкой» делятся читатели.
читатель "Фонтанки" taircn
Дымовую завесу незадолго до восьми часов вечера заметили около развязки КАД с проспектом Энгельса. Пламя увидели, проезжая мимо промзоны у 9-го Верхнего переулка.
читатель "Фонтанки" taircn
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что двадцать пожарных работают у дома № 181 на проспекте Энгельса. Там загорелись два грузовика и легковой автомобиль.
Информация о пожаре поступила в ведомство в 19:45, менее чем через полчаса его локализовали.
читатель "Фонтанки" taircn
«Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в МЧС.