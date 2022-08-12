Мужчина расстрелял людей в Черногории из-за семейной ссоры. Есть погибшие

34-летний мужчина открыл огонь по людям в поселке Медовина у города Цетине в Черногории. Об этом 12 августа пишут местные СМИ.



По данным радио и телевидения страны, нападавший беспорядочно расстреливал прохожих на улице у Дома правительства. Очевидцы рассказали, что палил он и по детям. В результате погибли не менее семи человек, сам стрелок был убит полицейскими.



СМИ сообщают, что трагедии предшествовал семейный конфликт.

