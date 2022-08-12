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    Мужчина расстрелял людей в Черногории из-за семейной ссоры. Есть погибшие

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    34-летний мужчина открыл огонь по людям в поселке Медовина у города Цетине в Черногории. Об этом 12 августа пишут местные СМИ.

    По данным радио и телевидения страны, нападавший беспорядочно расстреливал прохожих на улице у Дома правительства. Очевидцы рассказали, что палил он и по детям. В результате погибли не менее семи человек, сам стрелок был убит полицейскими.

    СМИ сообщают, что трагедии предшествовал семейный конфликт.

    Позже местное ТВ со ссылкой на полицию уточнило, что жертвами произошедшего стали 11 человек, ранены шестеро, их госпитализировали.

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