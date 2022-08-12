В ГИБДД признали, что плюшевых котов можно не пристёгивать. Но перед этим водителю на Урале выписали штраф

Водителя «ГАЗели» в Екатеринбурге оштрафовали за непристёгнутый ремень у пассажира. Ничего необычного, если бы пассажиром не оказался плюшевый кот, распластавшийся по лобовому стеклу.

О казусе, случившемся в Екатеринбурге, 12 августа сообщает издание Е1. Ошибка вкралась в систему, отслеживающую нарушителей на дороге. По какой-то причине за пассажира без ремня безопасности приняли игрушку на лобовом стекле «ГАЗели».