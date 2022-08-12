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    Трассу «Кола» под Петербургом полностью перекроют для установки опоры

    1966
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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожники в ночь с 17 на 18 августа перекроют движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Там будут устанавливать П-образную металлическую опору для знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

    С 0:10 до 0:30 18 августа на 26-м километре автодороги «Кола», в Колтушском сельском поселении, будет полностью перекрыто движение транспорта в обе стороны, сообщает 12 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это необходимо для обеспечения безопасности во время монтажа ригеля конструкции.

    Работы запланированы на ночь, чтобы избежать лишних пробок. Выполнит их ООО «ПрофИнженерСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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