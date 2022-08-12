Трассу «Кола» под Петербургом полностью перекроют для установки опоры

Дорожники в ночь с 17 на 18 августа перекроют движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Там будут устанавливать П-образную металлическую опору для знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

С 0:10 до 0:30 18 августа на 26-м километре автодороги «Кола», в Колтушском сельском поселении, будет полностью перекрыто движение транспорта в обе стороны, сообщает 12 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это необходимо для обеспечения безопасности во время монтажа ригеля конструкции.