Петербуржец пытался отсудить у КРТИ парковочное разрешение

Петербуржец, проживающий на улице Короленко, до сентября 2020 года держал автомобиль под окнами квартиры, а в период с 20 мая по 15 июля 2020 года получил от КРТИ 50 штрафов за неоплаченную парковку своей неисправной машины в зоне платной стоянки, сообщает 12 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина обратился в комитет с жалобой, и получил ответ, что парковочное разрешение на машину было оформлено до 15 августа 2018 года, а следующее — только с 26 августа 2020 года. Соответственно, между этими датами он должен был оплачивать парковку по часам. За неуплату ему неоднократно выписывали штрафы, общая сумма которых составила 150 тысяч рублей.

Автомобилист счел это решение и штрафы незаконными и подал на комитет в суд, потребовав восстановить его право жителя на годовую оплату парковочного места в период с мая по июль 2020 года. По его словам, 4 апреля 2017 года он подал в МФЦ полный комплект документов для оформления парковочного разрешения, оплатил услугу и не получал отказа в оформлении. Уплаченные 1800 рублей ему тоже не возвращали.