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    Боевые действия на Украине

    Путин указал считать один день службы на границе с ДНР, ЛНР и Украиной за два

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    Президент России Владимир Путин подписал 12 августа указ, согласно которому один день выполнения задач по охране границ РФ с ДНР, ЛНР и Украиной будет приравнен к двум.

    Такой зачет будет идти «в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях», сказано в документе.

    Время непрерывного стационарного лечения ранений, полученных на участках, примыкающих к территории, на которой проводится спецоперация, будет зачтено в выслугу из расчета месяц за два. Указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с момента подписания.

    4 августа Путин подписал закон о наделении статусом ветеранов боевых действий пограничников, выполняющих задачи в зоне СВО.

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