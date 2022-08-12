Путин указал считать один день службы на границе с ДНР, ЛНР и Украиной за два

Президент России Владимир Путин подписал 12 августа указ, согласно которому один день выполнения задач по охране границ РФ с ДНР, ЛНР и Украиной будет приравнен к двум.



Такой зачет будет идти «в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях», сказано в документе.



Время непрерывного стационарного лечения ранений, полученных на участках, примыкающих к территории, на которой проводится спецоперация, будет зачтено в выслугу из расчета месяц за два. Указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с момента подписания.

