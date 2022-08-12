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    Meduza* изучила видеоархив выборов в России, на записях не хватает примерно трети избирателей

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    Издание Meduza* (признано в России иностранным агентом) изучило видеоархив российских выборов, который СМИ передала группа независимых наблюдателей. Подсчет количества людей на записях, как утверждает издание, значительно отличается от официального числа проголосовавших на этих участках.

    «В декабре 2021 года к «Медузе» обратились сотрудники избирательных штабов нескольких кандидатов, участвовавших в осенних выборах. Они пожелали сохранить анонимность и передали редакции записи с видеокамер, установленных в помещениях 9252 участковых и территориальных избирательных комиссий в 19 регионах. С 17 по 19 сентября россияне выбирали депутатов Госдумы и региональных парламентов, а в некоторых субъектах — еще и глав регионов. Если предположить, что такая же закономерность верна и для общего числа проголосовавших на выборах, то можно говорить о [потере] уже 17,1 миллиона голосов. Общий размер архива — более миллиона часов», — рассказывает издание.

    «Архив проанализировала группа независимых наблюдателей при помощи искусственного интеллекта (программа на базе нейронных сетей называется «Ревизор»). «Ревизор» не умеет идентифицировать избирателей или определять, за кого те отдали свой голос, зато может посчитать по видео количество людей, проголосовавших на участке, — пишет издание. — Для анализа подошли записи с 3505 участков. На многих из них, по оценке «Ревизора», были допущены нарушения. Так, по официальным данным, на этих 3505 участках проголосовали 3 миллиона 200 тысяч человек. Но на видео — только чуть больше двух миллионов избирателей».

    В 2021 году впервые за последние годы видеонаблюдение на избирательных участках перестало быть общедоступным. Наблюдать с помощью этого инструмента могли только зарегистрированные партии, кандидаты и наблюдатели.

    * — СМИ, признанное в России иностранным агентом.

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