Meduza* изучила видеоархив выборов в России, на записях не хватает примерно трети избирателей

Издание Meduza* (признано в России иностранным агентом) изучило видеоархив российских выборов, который СМИ передала группа независимых наблюдателей. Подсчет количества людей на записях, как утверждает издание, значительно отличается от официального числа проголосовавших на этих участках.



«В декабре 2021 года к «Медузе» обратились сотрудники избирательных штабов нескольких кандидатов, участвовавших в осенних выборах. Они пожелали сохранить анонимность и передали редакции записи с видеокамер, установленных в помещениях 9252 участковых и территориальных избирательных комиссий в 19 регионах. С 17 по 19 сентября россияне выбирали депутатов Госдумы и региональных парламентов, а в некоторых субъектах — еще и глав регионов. Если предположить, что такая же закономерность верна и для общего числа проголосовавших на выборах, то можно говорить о [потере] уже 17,1 миллиона голосов. Общий размер архива — более миллиона часов», — рассказывает издание.

