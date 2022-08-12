Помочь можно, но за деньги. Одиннадцатилетней девочке требуется операция

Наташе нужна операция на позвоночнике — у неё тяжелейший сколиоз, который стал следствием спинальной мышечной атрофии. Петербургские медики могут помочь девочке, но такие высокотехнологичные операции не входят в полис ОМС.

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Наташа Буйнова, 11 лет.

СМА второго типа, тяжёлый сколиоз.

Требуется операция. Не хватает 1 003 005 рублей.

Родители были бесконечно счастливы, когда на свет появилась Наташа. Развитие девочки шло своим чередом: начала держать голову, шустро переворачивалась. Вся семья с замиранием сердца ожидала первые шаги, думали, что месяцев в 10 уже пойдёт. Но этого не случилось.



В 8 месяцев проявились первые тревожные симптомы: девочка не могла сама сесть, пропала опора на ножки. Тогда же и начались бесконечные консультации и госпитализации. В 2 года Наташе был поставлен страшный диагноз — спинальная мышечная атрофия второго типа.

«Мы не верили, что это произошло с нами. Наверное, полгода ходили как в воду опущенные, делали всё на автомате. Потом чудом попали в Москву. Поддержка со стороны опытных специалистов была огромной, оказалось, что, выполняя все рекомендации врачей, можно продлить и улучшить качество жизни ребёнка. Главное — не опускать руки», — вспоминает мама Наташи.



Основное заболевание тянет за собой сопутствующие ортопедические проблемы — прогрессирование сколиоза, контрактуры суставов. Поэтому необходимо ношение специального корсета, туторов, нужна вертикализация, правильное позиционирование, а также массаж, ЛФК и плавание.

Родители старались выполнять все рекомендации врачей, но со сколиозом не справились. Он опасен тем, что сдавливает лёгкие, сердце и другие внутренние органы. Сейчас искривление позвоночника у Наташи составляет 108°. Передвигается девочка чаще всего на электроколяске, но из-за сильного искривления практически постоянно болит спина, быстро устает. И сидеть она долго может.



Специалисты петербургской клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова после консультаций настоятельно рекомендовали операцию. И сделать её нужно как можно быстрее — сколиоз стремительно прогрессирует и может привести к необратимым последствиям. Однако такие операции не покрываются за счёт средств ОМС, за них нужно платить.



Родители Наташи не в состоянии оплатить лечение: мама работает учителем в школе, а отец — машинистом на железной дороге. За помощью они обратились в петербургский благотворительный фонд «Артёмка». На саму операцию деньги уже собраны, но на специальный эндопротез, который будет установлен девочке, сбор идёт с большим трудом, собрана лишь треть необходимой суммы. Между тем драгоценное время уходит.

