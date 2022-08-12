Велогонки три дня будут перекрывать движение в Петербурге

На площади Труда от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара в направлении к Английской набережной с 4:00 до 16:00 сузят проезжую часть, а на улице Красных Текстильщиков от улицы Моисеенко до Кирочной улицы на тот же период введут двустороннее движение. Также с начала движения и до четырех часов дня изменятся маршруты автобусов № 1, 3, 6, 22, 46, 74, 128 и 136, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Кроме того, с 00:00 до 23:59 13 августа будет запрещено парковаться на Сенатской площади между Конногвардейским бульваром, площади Труда от Конногвардейского бульвара до Английской набережной, Конногвардейском бульваре, Английской, Кронверкской, Петроградской и Аптекарской набережных, улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до Уфимской улицы, улице Профессора Попова от Аптекарской набережной до Аптекарского проспекта, Аптекарском проспекте от Аптекарской набережной до набережной Карповки, набережной Карповки в направлении от улицы Чапаева к Аптекарскому проспекту, Петровской набережной, Ждановской набережной от моста Красного Курсанта до Ждановской улицы, площади Академика Лихачева, Мытнинской и Университетской набережных, набережной Смоленки от Малого проспекта В.О. до 4–5-й линий В.О., набережной Макарова, в Тучковом и Волховском переулках, на Суворовской площади, улице Смольного, площади Пролетарской Диктатуры, Смольном проспекте, Синопской, Воскресенской, Дворцовой и Адмиралтейской набережных, Смольной набережной от съезда с Большеохтинского моста до Воскресенской набережной, Синопской набережной от проспекта Бакунина до Смольной набережной и в Водопроводном переулке.