Российские миротворцы попали в смертельное ДТП в Нагорном Карабахе

Машина российских миротворцев попала в смертельное ДТП в Нагорном Карабахе утром 12 августа. В аварии погибли четыре местные жительницы.
В 8:45 на дороге Степанакерт — Аскеран столкнулись автомобиль Haval H9 под управлением 30-летнего водителя российского миротворческого контингента и ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба полиции Арцаха. В результате водителя «семерки» доставили в больницу с переломами и повреждением легкого, а четыре его пассажирки в возрасте от 50 до 56 лет скончались на месте.
Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственный комитет непризнанной республики.