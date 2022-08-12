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    Росгвардейцы искали четырехлетнего малыша в толпе туристов в центре Петербурга

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    Пятнадцать минут потребовалось сотрудникам Росгвардии, чтобы найти потерявшегося в Александровском саду маленького мальчика.

    Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 12 августа, накануне около 17:20 к офицерам ГУ Росгвардии, которые дежурили на Дворцовой площади, подошла плачущая женщина. Она рассказала, что гуляла с 4-летним племянником в Александровском саду, и он затерялся в толпе туристов и пропал. Она попросила силовиков о помощи.

    «На поиск ребёнка были незамедлительно направлены три патрульные группы из числа сотрудников ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии, несущих службу в составе резерва. Уже через 15 минут бойцы ОМОН отыскали ребёнка и вернули его родственникам», — сообщили в пресс-службе.

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