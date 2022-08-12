Две машины загорелись в Кингисеппе с разницей в несколько минут

Сразу два автомобильных пожара практически одновременно произошли на разных улицах Кингисеппа. Полыхали машины петербуржца и местной жительницы.
В 03:12 11 августа в полицию Кингисеппского района Ленобласти поступила информация о том, что у дома 8 по улице Жукова в Кингисеппе горит KIA K5, стало известно «Фонтанке» 12 августа. Прибывшие на место полицейские установили, что полыхал автомобиль 2021 года выпуска, принадлежащий 29-летнему петербуржцу. Стоимость машины составляет 2,6 миллиона рублей.
Видео: «Дорожный Контроль Ленинградская Область»
Звуки взрывающихся колес перебудили местных жителей, рассказывают в группе «Дорожный Контроль Ленинградская Область». В результате пожара у седана выгорел моторный отсек. Среди людей никто не пострадал.
Незадолго до этого у дома 47 по проспекту Карла Маркса загорелся Lifan X60 2017 года выпуска, принадлежащий 50-летней местной жительнице. Сообщение о пожаре поступило в полицию в 03:10. Судя по видео, кроссовер был припаркован на газоне. В результате у машины выгорел моторный отсек. Пострадавших в пожаре нет, сумма ущерба устанавливается.
Видео: «Дорожный Контроль Ленинградская Область»
По обоим случаям решается вопрос о возбуждении уголовного дела.