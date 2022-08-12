Умер автор «Ля-ля-фа» и «Двух бездонных океанов глаз»

Скончался поэт Герман Витке. Об этом 12 августа сообщила в соцсетях его бывшая супруга, певица Ирина Дюкова. Витке было 53 года.



Герман Витке родился в Москве в семье потомственных военных. В 1991 году он начал свою карьеру поэта-песенника с сотрудничества с Богданом Титомиром. Витке является автором первых хитов артиста «Делай как я», «Кайф», «Секс-машина». Позже он работал с Леонидом Агутиным и стал соавтором его хитового альбома «Босоногий мальчик». Для Анжелики Варум он написал шлягеры «Ля-ля-фа», «Королева», «Все в твоих руках».

