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    Музыка

    Умер автор «Ля-ля-фа» и «Двух бездонных океанов глаз»

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    Скончался поэт Герман Витке. Об этом 12 августа сообщила в соцсетях его бывшая супруга, певица Ирина Дюкова. Витке было 53 года.

    Герман Витке родился в Москве в семье потомственных военных. В 1991 году он начал свою карьеру поэта-песенника с сотрудничества с Богданом Титомиром. Витке является автором первых хитов артиста «Делай как я», «Кайф», «Секс-машина». Позже он работал с Леонидом Агутиным и стал соавтором его хитового альбома «Босоногий мальчик». Для Анжелики Варум он написал шлягеры «Ля-ля-фа», «Королева», «Все в твоих руках».

    Герман Витке сотрудничал со СМИ как музыкальный обозреватель, выпустил несколько сборников своих стихотворений. Писал песни для «Иванушек International» (и, по некоторой информации, даже являлся автором названия коллектива), «Рондо», «А-студио» и других групп и исполнителей.

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