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    Между Петербургом и Тунисом возобновят авиасообщение

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    Прямое авиасообщение восстановят между Россией и Тунисом. С 17 августа авиакомпания Nouvelair отправит первый самолет из курортного города Монастир в Санкт-Петербург. Об этом 12 августа сообщает АТОР.

    До конца августа состоятся два рейса. С сентября запланировано по два рейса в неделю.

    Также авиаперевозчик планирует c 19 августа проводить по два рейса в неделю между Монастиром и Москвой — по средам и субботам.

    «Рейс в Тунис носит чартерный характер, и по этой причине билетов в свободной продаже на текущий момент нет», — уточнили в АТОР.

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