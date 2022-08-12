Гонщика на «Жигулях» со стрельбой ловили в Сертолово. Пуля задела пассажирку

Полицейские с погоней и стрельбой ловили пьяного водителя во Всеволожском районе Ленобласти ночью 12 августа. В результате пострадала ехавшая с лихачом пассажирка.



Около трех часов ночи наряд ДПС остановил на окраине Сертолово ВАЗ-2104, сообщает 47News. Когда инспектор подходил к «Жигулям», водитель передумал общаться с правоохранителями и нажал на газ. Полицейские бросились в погоню.

Уходя от полиции, водитель ВАЗа выезжал на встречную полосу, чудом уворачиваясь от других машин, и проезжал на красный. Чтобы остановить его, сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Инспектор несколько раз выстрелил в воздух, затем четыре раза по колесам «Жигулей», после чего те съехали в кювет.