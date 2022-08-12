    Пробки

    3/10

    usd60.62eur62.52
    Погибший с АврорыНам здесь не радыКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Гонщика на «Жигулях» со стрельбой ловили в Сертолово. Пуля задела пассажирку

    3782
    обсудить

    Полицейские с погоней и стрельбой ловили пьяного водителя во Всеволожском районе Ленобласти ночью 12 августа. В результате пострадала ехавшая с лихачом пассажирка.

    Около трех часов ночи наряд ДПС остановил на окраине Сертолово ВАЗ-2104, сообщает 47News. Когда инспектор подходил к «Жигулям», водитель передумал общаться с правоохранителями и нажал на газ. Полицейские бросились в погоню.

    Уходя от полиции, водитель ВАЗа выезжал на встречную полосу, чудом уворачиваясь от других машин, и проезжал на красный. Чтобы остановить его, сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Инспектор несколько раз выстрелил в воздух, затем четыре раза по колесам «Жигулей», после чего те съехали в кювет.

    За рулем ВАЗа оказался 24-летний гражданин Узбекистана. Паспорта и прав у него не было, зато признаки опьянения были в наличии. С ним ехала 19-летняя жительница Сертолово. Оказалось, что одна из пуль задела девушке ногу. Полицейские оказали ей помощь и вызвали скорую. Пострадавшую с легким ранением доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили домой.

    На водителя «Жигулей» составили несколько административных протоколов: за проезд на красный свет, вождение без прав, «пьяную» езду и неповиновение полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close